Kærlighedsdrama fra 1. verdenskrig

Kerteminde: Den store danske film "I Krig og Kærlighed" vises nu i Kerteminde Kino fra onsdag 28. november til og med onsdag 5. december, alle dage kl. 19.

Filmen handler om Esben, der deserterer fra krigen for at blive forenet med sin kone Kirstine og deres søn Karl efter tre år. Men alt er ændret i hans fravær. Den charmerende tyske officer Gerhard bejler til Kirstines hjerte, og Esben må sætte alt ind for overlevelse, kærligheden og at redde familien.

På rollelisten ses blandt andre Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Thure Lindhardt og Ulrich Thomsen.

