Da kommunens tandpleje blev samlet i et nybygget hus i Langeskov, blev udstyret genbrugt fra alle de øvrige klinikker, og det er nu ved at være så nedslidt, at det er begyndt at brænde sammen. Den første regning på 82.000 kroner er landet på politikernes bord.Arkivfoto:Yilmaz Polat