Kæmper for det blå flag: Bager har solgt 570 klistermærker

Bagermesteren i Langegades Bageri, Henrik Bendtsen, gik i sommer til kamp for at få det blå flag tilbage til Kerteminde. Nu har han solgt 570 klistermærker, og overskuddet går til kommunen.

Kerteminde: Turisterne og vandhundene måtte i år spejde langt efter det blå flag på Nordstranden. Kerteminde Kommune havde nemlig sparet det væk til manges store forargelse.

En af de forreste kritikere i køen mod besparelsen var bagermesteren i Langegades Bageri, Henrik Bendtsen. Derfor begyndte han at sælge blå flag-klistermærker til 25 kroner stykket. Overskuddet skulle gå som et kommunalt tilskud til at få det blå flag tilbage. Og det salg går godt.

- Jeg har lige talt op, og vi har rundet 570 solgte klistermærker. Så det er gået rigtig godt. I starten sagde vi, at det var flot, hvis vi solgte 250, forklarer bagermesteren.

Han håber inderligt, at det blå flag er tilbage i byen næste år.

- Det er bare så vigtigt for turismen. Det er et pejlemærke, folk kører efter og et kvalitetsstempel. Min kone og jeg var på ferie i Spanien sidste år, og der sagde jeg til ejeren, at det var et skønt hotel, han havde. Så pegede han på det blå flag og sagde, at uden det havde hotellet ikke været der.