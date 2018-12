Kabelskrot smidt ved Boels Bro - igen

Rasteplads ved Boels Bro bliver brugt til at dumpe skrald.

Munkebo: Det var ikke et kønt syn, der mødte Gunner Schroll, da han torsdag formiddag kom forbi rastepladsen for enden af bakken ved Boels Bro i Munkebo.

Tykke opskårne kabler, hvor kobberet er pillet ud, er smidt i buskadset ved rastepladsen, hvor det også flyder med plastikdunke.

- Det er noget svineri, men det er ikke første gang, vi ser det, fortæller Gunner Schroll, der bor på toppen af Munkebo Bakke med udsyn ud over Boels Bro.

- Vi kan jo se, når de holder her om aftenen i kassevogne med slukkede billygter.

Hvem det er, der smider kabelrester og plastikdunke ved Boels Bro tør Gunner Schroll ikke komme med et bud på, men at dømme efter skriften på plastikdunke og tomme øldåser er det folk fra et østeuropæisk land, der holder til på rastepladsen.