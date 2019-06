KB inviterer til fodboldfest: Fejrer oprykning og inviterer frivillige til fest

Kerteminde Boldklub har lagt krisen bag sig, og det skal fejres med en stor fest for alle den 22. juni

Eksempelvis er der indført bolddrenge- og piger, hvilket har medvirket til, at de yngste i klubben føler sig værdsat på en ny måde. I den anden ende er hele KB's veteranhold gået aktivt ind i gøremål som billetkontrollører ved førsteholdets kampe samt rengøring og vedligehold omkring baner og klubhus.

Samtidig har klubbens nye bestyrelse lagt krisen bag sig og mobiliseret en hær af frivillige lige fra forældregrupper i børn- og ungdomsrækkerne til spillere og veteraner over 65 år.

Kerteminde: Efter 17 års fravær er Kerteminde Boldklub igen i Fynsserien. Oprykningen blev sikret, da første-holdet for nylig slog Boldklubben Chang med 0-4 i Odense.

Fælleskørsel til slutkamp

"Der er arrangeret mad og musik til stor glæde for ikke mindst klubbens første-hold, men også for alle klubbens øvrige medlemmer og andre med tilknytning til klubben. Alle er velkomne til at fejre Kerteminde Boldklub," skriver klubben i en pressemeddelelse.

Festen afholdes umiddelbart efter førsteholdets sidste kamp, som spilles samme dag klokken 15 i Rudkøbing. Der er arrangeret fælles bus fra Kerteminde til Rudkøbing og retur.

Billetter til fest og buskørsel sælges både hver for sig og som en samlet pakke. Læs mere på boldklubbens hjemmeside: www.kertemindeboldklub.dk.