Jyske fiskere jager muslinger ved Kerteminde

Ved årsskiftet blev der nemlig, som et forsøg, åbnet op for at fiske blåmuslinger i helt nye områder af Storebælt. Det skal være med til at give et bedre overblik over muslingebestandene og udvide jagtmarkerne for muslingefiskerne.

Det viser sig, at det blå-hvide SK 156 og det rød-hvide T194-fartøj er hjemmehørende i Skive, og at de to skibe muligvis blot er de første i en række af danske muslingefiskere, som har kastet sig over nye jagtmarker i det fynske.

Svær at sælge

De to fiskefartøjer ved Nordre Havnekaj ejes af Herluf Bonde Broberg, som har drevet muslingefiskeri siden 90'erne. Han bor i Skive og har primært fisket i Limfjorden. Nu håber han, der er gevinst i Storebælt:

- Vi har søgt om tilladelse til at fiske i Storebælt, fordi vi håber, at der kan blive en forretning ud af det, men foreløbig har vi ikke fået meget ud af det endnu. Opkøberne er ikke så glade for de blåmuslinger, vi har fanget her, fortæller han.

- De er lidt skrøbelige i skallen og lige nu lidt af en discountmusling, faktisk. Måske skal de bare have længere tid til at gro sig så stærke, at de kan holde til den efterfølgende håndtering, fortæller Herluf Bonde Broberg.

Det er fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), der ved årsskiftet åbnede op for et forsøgsfiskeri i den nordlige del af Storebælt. Hun sagde i den forbindelse:

- Forsøgsfiskeriet åbnes op for alle med licens til muslinge- og østersfiskeri. I den kommende sæson bliver der ikke åbnet for fiskeri i hverken Natura 2000-området i Lillebælt eller Natura 2000-området Horsens Fjord, da der ikke er nok muslinger. Derfor vil et forsøgsfiskeri i Storebælt og en udvidelse af områderne på østkysten give god mening, både for at øge fangstmulighederne og gøre det muligt for os at få ny viden på området. Hvis det viser sig, at der er mange muslinger at fiske i Storebælt, kan der indføres mere målrettet fiskeri her.