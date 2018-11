Juleværter er klar: Hold jul i Kerteminde Kirkes kulturhus

For første gang åbner Kerteminde Kirkes kulturhus i år dørene for en juleaften. Sidder du alene eller har lyst til en anderledes jul, skal du være velkommen.

Kerteminde: Ingen skal uønsket sidde alene juleaften.

Det mener Kerteminde Kirke, som for første gang i år slår dørene op for en hyggelig juleaften i kirkens kulturhus på Torvet i Kerteminde.

Julen handler om at hygge sig og skabe et fællesskab, og det vil kirken nu sørge for.

Så hvis du har lyst til en anderledes jul, skal du også være velkommen.

Det er sogne - og diakonipræst, Anne Bundgaard Hansen, der har bragt ideen om en fælles juleaften med sig fra kirken i Odder, hvor hun tidligere har været sognepræst.

Som diakonipræst er det hendes opgave at sørge for, at kirken er med til at skabe fællesskaber, og det kan eksempelvis være et fællesskab omkring julen.

Anne Bundgaard Hansen har annonceret efter juleværter - og omkring syv frivillige personer har meldt, at de gerne vil være med til at arrangere en juleaften for andre i kirkens kulturhus.

- Det er virkelig positivt, at der er folk, der har lyst til at bruge en aften på at give andre en juleaften, pointerer sognepræsten og fortæller, at hun faktisk allerede har to juleværter til næste år.

- De sagde, at de desværre ikke kunne i år, men gerne ville næste år.