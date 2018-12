Juleridetur snor sig i opgravede Rynkeby

Rynjeby: Rynkeby er på grund af kloakarbejde blevet noget af en forhindringsbane, men det afholder ikke byens hesteglade i at gennemføre årets juleridetur, omend ruten bliver en lidt anden.

Søndag den 16. december kan man traditionen tro se det glade hestefolk - nogle til hest og andre i hestevogn - bevæge sig byen rundt. De tager i år via Kornsgyden til plejehjemmet, hvor der er et kort stop, inden de fortsætter ad Hundslevvej, Tøndeskovrækken hen forbi Rosenlund, inden turen via Urupvej går tilbage til Urup./ström