Julehandlen går strygende: Butikkerne gør klar til en travl weekend

En lille rundspørge viser, at julehandlen går forrygende i Kerteminde, hvor der - endnu - er lys i alle butikker. De regner med, at der bliver ekstra tryk på i weekenden. Men cityforeningen advarer: To butikker lukker. Pas på dem I har.

- Men når jeg siger, at julehandlen ikke er endnu, så er det fordi, de to traditionelt største handelsdage er de to sidste dage før jul. Og forbrugerne har jo god tid i år, hvor de to dage falder i en weekend og oven i købet en med længe åbent i butikkerne. Jeg regner med, at der er mange, der skubber det til weekenden, hvor der er god tid.

- Jeg har ikke nået at snakke med så mange af de andre handlende, for jeg har jo ikke tid til at komme uden for døren, griner han. Det er især gavekurve, der er efterspørgsel på i Den Gamle Købmandsgård.

Kerteminde: - Julehandlen - det er da ikke endnu, siger den fortravlede formand for Cityforeningen, Jonas Nielsen, da han mellem ekspeditionerne i Den Gamle Købmandsgård får et øjeblik til at snakke.

Han kan også oplyse, at mændene i år har været ude i går tid, så vi kan allerede nu afsløre, at der mange steder vil være et smykke at finde under juletræet.

- Der er heldigvis mange af kunderne i Kerteminde, der vælger at komme ind i butikken og bestille deres varer via vores tablet, for så tæller det som en handel i butikken. Så kan de jo samtidig få rådgivning, røre ved varen og måske endda prøve den for at finde den rigtige størrelse, inden de bestiller, fortæller han.

- Nethandlen er i konstant vækst, og det vil den også være i de kommende år - desværre for detailhandlen ser det ud til, at bekvemmeligheden vinder over den personlige betjening, siger købmand Søren Jørgensen.

Sluk computeren

Glæden over at julehandlen går så godt, står dog noget i skyggen af, at Kerteminde har to tomme butikker lige om lidt: Både boghandel og skobutik står for at lukke.

- Kertemindes detailhandel er lige som de andre små købstæders presset af nethandlen. Det er vi, selvom vi synes, at vi gør, hvad vi kan med fordelsbog, Fyns hyggeligste julepynt, besøg af julemanden og lys i alle butikkerne - endnu. Men to butikker lukker, og det understrege bare, at kerteminderne har et ansvar at leve op til, hvis de gerne vil have et aktiv handelsliv, siger formanden for Cityforeningen, Jonas Nielsen.

- Hvis de sidste butikker skal overleve, og der forhåbentlig skal komme nye til, så skal I slukke jeres computere og gå ud og køb jeres gaver lokalt. Butikkerne kan ikke klare sig uden kunderne. Men hvis vi i fællesskab beslutter os for, at vi vil det, så kan vi også, lyder opfordringen.