Kerteminde: Da Sct. Georgs Gildet i Kerteminde i september fejrede sit 70-års jubilæum gav gilderne donationer til Stafet for Livet i Munkebo og til Mødrehjælpen.

Samtidig lovede Gildet, at man hen over vinteren og foråret ville arrangere koncerter på plejehjemmene i gildets område, så der har de seneste måneder været besøg af Gamle Marineres Mandskor på en række plejehjem.

Jubilæums-arrangementerne er nu ved at rinde ud - senest har Plejecenter Fjordly og Dalsbo haft besøg af de syngende marinere.

For at spejderne også skulle få lidt glæde af jubilæet, lavede gildet et samarbejde med Langegades Bageri, så spejdergrupperne i området kunne få leveret kage med gildets logo til et af deres arrangementer. Senest havde gildemedlemmer kage med til KFUM spejdergruppen Kirta i Kertinge.