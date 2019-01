Johannes Larsen Museet søger hjælp fra de unge: Kom og lav en udstilling

Johannes Larsen Museet går nu nye veje for at friste flere unge tættere på kunsten. Søger hjælp til at lave en udstilling for unge

Kerteminde: Det sker alt for sjældent, at unge i alderen 15 til 18 år stikker hovedet indenfor på Johannes Larsen Museet af egen fri vilje. Ofte kommer de af pligt som en del af skoledagen. Men det skal et nyt projekt være med til at lave om på. Museet søger lige nu en gruppe unge i aldersgruppen, som får - nogenlunde - frie hænder til at lave deres helt egen udstilling.

De unge undervises og vejledes af formidlingsinspektør ved Johannes Larsen Museet Birgitte Kjøller:

- Det vigtigste er at få fat i en gruppe, som bare er friske på at give den gas. Som har lyst til at vide en hel masse mere. Hovedmålgruppen på museet er det voksne publikum. Børnefamilier er vi ved at få mere fat i, men hvad så med de unge? Dem vil vi gerne have meget bedre fat i, fortæller hun.