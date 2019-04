Johannes Larsen Museet: Ungt bud på udstilling

Kerteminde: Det bliver højere og vildere på Johannes Larsen Museet i den kommende periode, hvor 16 unge fra landets skoler har valgt kunst fra samlingen og skabt en unik udstilling.

Udstillingen er åben fra lørdag 6. april til 23. juni, og vises i museets særudstillingslokale "Længen".

I "Eventyrrummet" har de unge fået til opgave at udvikle og tilrettelægge en formidlingsaktivitet, der folder udstillingen ud.

Museets rolle i projektet er at facilitere processen. Samtidig med at museet kan lære af de unge ved at se, undersøge og opleve museet og museets samling på ny gennem deres øjne.

I weekenden arbejder de unge på museet både lørdag og søndag, hvor man kan møde dem i aktion.