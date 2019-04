Jetski på Nordstranden: Udvalg siger ja tak til DM ved Kirsebærfestival

Kerteminde: I 2018 holdt Fyns Jet Sport Klub DM i Jetski i Kerteminde. Det var så stor en succes, at klubben har ansøgt kommunen om lov til at benytte Nordstranden til DM igen i 2019.

- Det var en stor succes, hvor vi efterfølgende har fået positive tilkendegivelser fra politikere, byens borgere samt øvrige foreninger for det velorganiserede arrangement, skriver bestyrelsen for klubben - i ansøgningen - om sidste års arrangement.

Ansøgningen blev tirsdag godkendt i miljø - og teknikudvalget efter også at have fået en anbefaling med på vejen fra kultur - og fritidsudvalget.

- Vi havde jo fornøjelsen af at have dem på besøg sidste år, hvor de også var her i forbindelse med Kirsebærfestivalen, og det var gået helt fint. Så vi var egentlig med på at give dem lov en gang til, siger formand for kultur og fritid, Hans Luunbjerg (V).