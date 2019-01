Jesper Hempler (SF): Et par p-afgifter er tiltrængt

Teknisk udvalg vil godt høre noget mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud om at levere p-vagter til Kerteminde. Men der er ikke enighed i udvalget om, hvorvidt det er værd at bruge penge på p-vagter.

Kerteminde: Dagene for fri og ubekymret parkering i Kerteminde kan være talte.

På Teknisk udvalgs seneste møde besluttede politikerne, at de gerne vil høre mere om et tilbud fra Faaborg-Midtfyn om, at de kan levere p-vagter til Kerteminde - mod betaling naturligvis.

- Vi beder om et mere konkret forslag, og så skal vi naturligvis have en dialog, hvor vi kan lægge nogle ønsker på bordet, fortæller Jesper Hempler (SF), formand for udvalget.

- Men der er ikke enighed i udvalget om, hvorvidt vi skal bruge penge på p-vagter. Personligt synes jeg nok, at det er værd at overveje. Der har ikke været kaos i byen, men udviklingen går den forkerte vej. Der er ikke den udskiftning i midtbyen, der bør være, og der er forhold, der ikke er tilfredsstillende. Så jeg synes nok, at det vil være passende med nogle stikprøver, så der kan komme hilsner på forruderne.

Han oplyser, at der fra Konservative blev fremsat forslag om parkeringsvejledere - formentlig frivillige, der ikke kan udstede bøder, men give gode råd og vise til rette. Det forslag vil udvalget også kigge nærmere på.