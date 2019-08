Jazz i haven i Rynkeby

Rynkeby: Lørdag 17. august kl. 13 spiller "Frugtavlerens jazzband" jazz i haven hos Galleri Milo i Rynkeby.

Det seks mand store jazzband er lokalt og kendt af de fleste borgere i og omkring Kerteminde.

Sommeren sidste år holdt Kirsten og René Milo, der er indehavere af galleriet, også jazz i haven. Her deltog omkring 80 mennesker, og de medbragte et tæppe eller en klapstol og kunne slå sig ned i den store have og ellers bare nyde musikken.

René Milo står denne lørdag for at grille pølser, som kan skylles ned med vin, vand eller øl.

Galleriet er naturligvis åbent, så det er muligt at kigge indenfor og se udstillingen "Fornemmelse for det unikke" i pausen. Parret håber, at mange vil bakke op og deltage, så det bliver muligt at gentage succesen fra sidste år.

I tilfælde af dårligt vejr med regn og fugt aflyses arrangementet af hensyn til musikernes instrumenter. Det er gratis at overvære koncerten.