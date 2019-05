Jane kan fejre 10 år med egen butik: - Vi, der driver butik, er også bare gode til at stå sammen

1. juni er det 10 år siden, at Jane Nielsen overtog Café Ilskovs Gård. Det har været 10 gode år - også selv om hun stødte på nogle udfordringer undervejs.

- Heldigvis har jeg nogle gode piger ansat, fortæller hun og forklarer, hun i sin tid valgte at overtage forretningen, fordi den netop var hendes yndlingsforretning i byen.

Blodproppen betyder i dag, at Jane Nielsen til tider bliver ramt af en umådelig træthed, og derfor er hun aldrig kommet tilbage på fuld styrke, men arbejder omkring 14 til 17 timer om ugen i forretningen.

Det betød, at der var et år, hvor hun måtte kæmpe sig tilbage. Finanskrisen lagde også vejen forbi og gjorde det lidt sværere at drive forretning.

Hun har skrabet knæene nogle gange, men er kommet ovenpå, for et halvt år efter, hun overtog forretningen, blev hun ramt af en blodprop i hjernen.

Nu hvor hun efter 10 år kan gøre status, kan hun med smil konstatere, at hun selv ikke har haft lyst til at skifte job.

Derfor var butikslivet ikke helt fremmed for hende, da hun overtog forretningen.

Det betød, at når hun havde arbejdet med noget i syv år, følte hun trang til at prøve noget andet.

Kerteminde: Før 54-årige Jane Nielsen for 10 års tiden overtog butik Ilskov i Kerteminde, var hun ligesom fanget i en syvårscyklus.

Farvel til cafeen

Da Jane Nielsen overtog forretningen, havde den også et caféhjørne.

For tre år siden besluttede hun sig for, at hun ville nedlægge cafeen.

- Det var med bævende hjerte, at jeg tog den beslutning, men jeg ville også gerne have mere plads til at præsentere det tøj, jeg sælger, forklarer hun.

Samtidigt synes hun også, at der kunne gå meget tid fra tøjkunderne, når hun skulle stå og lave cappuccinoer til nogle andre.

I dag er hun yderst tilfreds med den beslutning, og hendes kunder har også kun sagt:

- Hvor har du fået mere plads.

Hun har kunder fra hele Fyn, og selv om der er flere tøjforretninger i Kerteminde end Butik Ilskov, synes hun kun, at det er godt.

- Vi konkurrerer som sådan ikke med hinanden, og jo flere, vi er, jo lettere er det at undgå, at kunderne kører andre steder hen, fastslår hun.

Lige da Fakta lukkede, frygtede hun, at det ville betyde, at der kom færre kunder ned i hendes ende af Langegade.

- Men så kom den store flotte boghandel jo, og det er bare så godt, smiler hun.

- Og vi, der driver butik, er også bare gode til at stå sammen, understreger hun.