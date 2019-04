Istandsættese til 4,5 millioner kroner: Viby Kirkes 150 år gammelt tag skiftes ud

I 150 år har det samme tag ligget på Viby Kirke, men nu er det blevet tid til at skifte det. Med opsparing, lån og penge fra kirkeministeriet har menighedsrådet fundet 4,5 millioner til istandsættelse.

Viby: Fredag begyndte en længere istandsættelse af Viby kirke på Hindsholm. Menighedsrådet har i flere år arbejdet for at få skiftet taget på kirken, og efter flere benspænd er man nu endelig kommet i gang.

- Taget er gammelt, det er over 150 år og falder ned, når det stormer. Det er simpelthen slidt. Vi har prøvet i fire år efterhånden, og nu er det så endelig lykkedes. Så vi er glade, fortæller formand for Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd, Jette Dirksen.

Sidste år søgte menighedsrådet penge til istandsættelsen fra kirkeministeriets kirkeistandsættelsesfond, men på grund af travlhed i ministeriet gik der omkring 117 dage, før menighedsrådet fik svar. Først herefter kunne man begynde at hente tilbud hjem fra håndværkere, og derfor besluttede man at vente til i år med at gå i gang.

- Men nu er der blevet sat et kæmpe stort flot stillads op, siger Jette Dirksen og tilføjer:

- Kirken er stadig åben for alting hele året. Der er bare det her store stillads udenom.

Derfor kommer konfirmationer, bryllupper og eventuelle bisættelser eller begravelser til at foregå fuldstændig som hidtil.