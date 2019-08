Isoleret af kræft og depression: TV-jomfruen Nicolaj leder stadig efter kærligheden

Jomfruernes Klub var et TV-program, hvor fire jomfruer mødtes for at blive bedre til det med damerne. Nicolaj Rasmussen fra Kerteminde var med. Livet har været fyldt med store udfordringer for ham - psykisk og fysisk. I dag er han på den anden side, men fortsat på udkig efter en kæreste.

Kerteminde: Har man set tv-programmet "Jomfruernes Klub" på DR3, så ved man, hvem Nicolaj Rasmussen er. I programserien på seks afsnit forsøgte fire gutter at blive bedre til at være i kontakt med det modsatte køn og i sidste ende finde en, de vil miste deres mødom til. Nicolaj Rasmussen på 22 år var en af deltagerne. Han er en gæv, ung mand fra Kerteminde, som i programmet fremstår åben og humoristisk, men samtidig med masser af skrøbelighed. Han har altid haft det svært med kvinder, men han har også haft en svær barn - og ungdom med mange bump på vejen.

"Pink Lady" hedder Nicolajs bil. Den har været i familien i tre generationer. Foto: Janus Fabricius Nielsen

Specialklassen og sociale kompetencer Næsten hele folkeskoletiden foregik for Nicolaj i en specialklasse. - Bøgerne var ikke noget problem. Men det sociale kunne jeg ikke finde ud af, fortæller Nicolaj med sin tykke, fynske dialekt. Da han kom i 8. klasse, besluttede skolen og forældrene, at Nicolaj skulle overføres til en almindelig klasse. Så fra den lille specialklasse til en stor klasse på cirka 25 elever. - Der blev jeg revet ud af det trygge, vi havde i den lille klasse. Der var jo meget, jeg ikke forstod i den nye klasse, og de havde deres helt egen jargon, hvor jeg var udenfor, siger han.

Kræft, isolation og depression Det gik bedre og bedre i den nye klasse, og Nicolaj lærte langsomt mere om, hvordan man gebærdede sig socialt - men det varede ikke længe. Som 14-årig blev han ramt af kræft i skjoldbruskkirtlen. Nicolaj røg ind og ud af hospitalet og blev i lange perioder holdt i karantæne. Han fik en radioaktiv jodbehandling, hvor han ikke måtte være i tæt kontakt med andre mennesker, fordi han kunne afgive radioaktiv stråling. - Jeg kom i isolation fra alle mennesker undtaget min mor. Det var to uger af gangen. Den første uge i et rum på hospitalet. Anden uge måtte jeg ikke gå ud af huset. Der gik et år og otte måneder på den her måde. Han gik stadig i skole, men havde intet overskud. Alligevel bestod han 9. klasse med bravur. - Hvis det ikke var for den forbandede kræft, så tror jeg, jeg var blevet bedre til at være sammen med andre mennesker. Efter kræften begyndte han i 10. klasse, men fraværet var enormt. Nicolaj havde ikke bearbejdet kræftperioden psykisk, og det gav bagslag. - Jeg tænkte, at det kunne jeg klare selv det her. Så fik jeg en kæmpe depression, men jeg ville stadig ikke have psykologhjælp. Nicolaj bestod på mirakuløs vis 10. klasse og kom sig over depressionen uden hjælp.

Mentorer og venner Livet vendte, da Nicolaj som 18-årig begyndte på produktionsskole. Her mødte han læreren Allan. - Han var gammel militærmand, og han fik virkelig flyttet mig på alle planer. Han blev en kanon mentor for mig. Han "tvang" mig til at tage en gymnasial uddannelse, for han mente, jeg havde et godt hoved, siger Nicolaj. - I '15 startede jeg på HF på VUC i Nyborg. Det var en helt fantastisk skole. Jeg fik en masse venner for livet, siger han. Han mødte også en SSP-vejleder, som tilbød Nicolaj samtaler og hjælp til at få bearbejdet alt det, der var sket. - Hun var fantastisk menneskelig, og hele den periode gav mig de sociale kompetencer, jeg har i dag.

Mødom og drømmen om den udkårne Nicolaj er i dag godt tilpas. Han er startet på maskinmesteruddannelsen på Simac i Svendborg, men den eneste ene lader vente på sig. - Mange af mine venner og min bror har kærester, og jeg kigger på dem og tænker, at de er sgu bare happy. Det betyder også, at jeg føler mig ensom til tider. Nicolaj har ingen kæreste og har stadig ikke mistet mødommen, men han holder hovedet højt. - Jeg har været til speeddating på Ullerslev Pubben, og så har jeg været til Grøn Koncert for første gang i mit liv. Men altså, jeg har ikke travlt med at miste mødommen, jeg vil bare gerne finde min udkårne, så vi kan starte et liv sammen.