Island kommer til Kerteminde

Kerteminde: Nordiske Ord og Billeder er navnet på et kommende arrangement, som er resultat af samarbejde mellem fire elementer i Kertemindes kulturliv. Nemlig Foreningen Norden, Kerteminde Kino, Kerteminde Biblioteks Venner og Kerteminde Bibliotek.

I en pressemeddelelse oplyses det, at det hele står i Islands tegn. Det vil sige, at det er islandske ord og billeder, der indbydes til.

Mandag 4. februar kl. 19.00 vises filmen "Under Træet" i Kino. Efter forestillingen er der samtale/debat og mulighed for små islandske madspecialiteter med mere. Pris 100 kr. for mad og billet. Drikkevarer tilkøbes.

Tilmelding senest 31. jan. på Kinos telefon eller hjemmeside.

Torsdag 7. februar kl. 19. er der foredrag på Biblioteket ved tidligere Højskoleforstander Annemarie Morris, som med islandsk udgangspunkt overvejer: "Findes der en særlig nordisk kultur?" Der serveres kaffe/te og kage. Adgangen er gratis.