Investeringsselskab vil bygge 124 lejligheder i Munkebo: Det må ikke blive en ny ghetto

Tirsdag beslutter miljø- og teknikudvalget, om der skal sættes gang i planerne om at bygge 124 lejligheder i Munkebo.

Munkebo: Planerne om at bygge 124 lejligheder ved Munkebo Bycenter runder et skarpt hjørne på tirsdag, hvor miljø- og teknikudvalget beslutter, om der skal udarbejdes et såkaldt plangrundlag for projektet. Om, det ender med et ja eller nej til projektet, er endnu usikkert. Politikerne har stadig ikke fået svar på alle deres spørgsmål og har derfor inviteret investeringsselskabet Alma Property, der står bag projektet, med til mødet. - Der er en række ting, vi gerne vil have belyst nærmere, for det er jo et ret stort projekt, forklarer formand for udvalget, Jesper Hempler. Undervejs i projektet har investeringsselskabet ændret i både antallet af lejligheder og højden på bygningerne. Ifølge de nuværende planer, der ligger på politikernes bord, skal de 124 lejligheder bygges i tre byggefelter i 12 bygninger rundt om Munkebo Bycenter. - Noget af det jeg i hvert fald er interesseret i, det er, hvad det er for en type boliger, de vil bygge. Skal det være luksusboliger, eller er det billige boliger, siger Jesper Hempler.

Støj og højder Formanden vil også gerne vide, om der kommer til at være problemer med støj, for boligerne vil ligge tæt på en vej. - Og så er der noget med højder. De vil jo bygge seks etager. Passer det ind i området?, spørger Jesper Hempler retorisk. - Så er der også noget om Munkebo Bycenter, som er det første bycenter, der blev lavet i Danmark, og hvordan det kan bevares i den her struktur, fortæller Jesper Hempler. Munkebo Bycenter var topmoderne, da den første butik i centret åbnede 6. januar 1960. Centret var bygget efter amerikansk forbillede, og kunderne kunne køre lige til døren i deres biler og i bekvemmelighed gøre alle deres indkøb ét sted.

Investorer hænger ikke på træerne - Ved i om det bliver eje- eller lejelejligheder - Det er jeg lidt usikker på, min forståelse er, at der skal være leje, men det er en af de ting, vi skal have svar på. - For mig betyder det rigtig meget, hvad det er for en type boliger, for det er i et område af Munkebo, hvor jeg ikke synes, der er behov for flere billige boliger, siger Jesper Hempler. - På den anden side har vi et bycenter område, der har brug for, at der skal ske et eller andet. Og investorer hænger nok ikke på træerne i forhold til Munkebo. Men der skal være en balance, for vi skal også udvikle en by som er bæredygtig, og det kan jeg godt være lidt i tvivl om.

Det skal gå stærkt - Nu er man ved at nedlægge en ghetto i Odense. Du er ikke bange for, at i er ved at bygge en ny i Munkebo? - Jeg ved ikke, om jeg er bange. Men det er da noget af det, vi skal have belyst, om det er der, vi kunne ende. Det er derfor, vi skal have blandede boliger. Vi skal have billige boliger, men vi skal også have andre typer af boliger- Det er det, der vil skabe den bedste by-sammensætning, fortæller Jesper Hempler, der ikke har besluttet sig for, om han vil sige ja eller nej til, at administrationen kan gå igang med at udarbejde plangrundlaget for de 124 lejligheder. - Hvis i ender med at sige ja, hvornår starter byggeriet af lejlighederne så? - Det ved jeg ikke, men jeg ved, at ejeren er utålmodig. Han vil gerne, at det skal gå stærkt.