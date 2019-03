Inspirations-tur til Odsherred: Få ideer til din landsby-makeover

Landsbybeboere fra Kerteminde kan hente inspiration til at lave en "landsby makeover" i Odsherred.

Kerteminde: Trænger din landsby til en "makeover"?

Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd inviterer landsbyerne i kommunen til at komme med forslag til, hvordan landsbyborgerne selv kan være med til at forskønne deres by gennem en "landsby makeover".

Inspirationen til projektet kommer fra Odsherred Kommune, som de seneste fem år har forskønnet mange af kommunens landsbyer ved at invitere borgerne til at deltage.

For at give landsby-beboere fra Kerteminde inspiration har Kerteminde Landsbyråd arrangeret en inspirationstur søndag 24. marts, hvor 50 landsbybeboere fra Kerteminde får lejlighed til at besøge de tre seneste vindere af Odsherred "landsby makeover" - nemlig Vallekilde, Bjergesø og Vindekilde.