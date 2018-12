Kerteminde: Når Kertemindes gamle boghandel lukker den 1. februar, er det nok slut med at købe bøger, papirvarer og alt det andet praktiske, man lige kan finde i Kerteminde Bøger og Papir.

Ejendommens nye ejer, Jens Peter Henriksen, har forgæves forsøgt at finde nogen, der kunne drive boghandlen videre.

- I første omgang var der et par unge mennesker, der havde mod på det, men det viste sig, at de ikke kunne løfte opgaven. Siden har jeg haft kontakt med en anden boghandler, men han fandt, at der var for få kvadratmeter i stueplan, så i øjeblikket er der ikke udsigt til, at der kommer en ny boghandler, fortæller Jens Peter Henriksen.

- Men det vigtigste er, at der kommer en anden butik, så vi kan bevare aktivitet i hovedgaden, og det gør der, det kan jeg garantere.