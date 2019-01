Ingen plan mod stigende vandstand: - Vi har kun lappeløsninger

Der er ingen plan for at beskytte Kerteminde og området omkring Kertinge Nor mod oversvømmelser. - Jeg forstår godt, at sommerhusejerne i Strandlysthuse er frustrerede, siger Jesper Hempler.

- Jeg forstår godt, at sommerhusejerne i Strandlysthuse er frustreret. Det tror jeg, alle vil være, hvis man får vand, siger Jesper Hempler, der ikke har svaret på, hvordan området omkring Kerteminde og Kertinge Nor skal sikres mod forhøjet vandtand.

I modsætning til andre kommuner på Fyn, der har lagt planer og arbejder med at beskytte mod fremtidige oversvømmelser, er Kerteminde på bar bund efter, at planerne om en sluse kuldsejlede tidligere i år.

Kryds fingre

Jesper Hempler bor ved Longen i Kerteminde, og han fulgte selv uroligt med onsdag, da vandet steg.

- Jeg kunne se fra mit vindue, hvordan vandet løb ind over Longen, men vandet skal op omkring 1,8 meter, før vi bliver ramt, fortæller Jesper Hempler, der forventer, at på et eller andet tidspunkt bliver politikerne nødt til at se på en ny løsning for den stigende vandstand.

- Der er ingen tvivl om, at det blive vi nødt til at gøre indenfor en overskuelig fremtid.

- Men det er klart, at det er svært at se for sig nu, hvad løsningen egentligt skal være. Det kræver rigtig mange kræfter både politisk og administrativt, så jeg tror, det er fornuftigt, at vi lige tager den her vinter med og krydser fingre for, at vi slipper nådigt. Men så er det også nødvendigt, at vi begynder en snak om, hvad det næste træk skal være.

I mellemtiden er risikoen, at de enkelte husejere af nød selv begynder at sikre deres huse.

- Vi risikerer, at sommerhusejerne siger, at så må de selv lave noget omkring deres huse. Det forstår jeg sådan set godt. Men så løber vandet bare nogen andre steder hen.