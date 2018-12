Ingen kommunale tvangs-ægteskaber: Både Nyborg og Kerteminde skal sige ja til sammenlægning

Men hvis man ellers når så langt som til enighed i de to kommuner, så er det bare at gå til indenrigsministeriet.

- Og hvis det for eksempel er en kommune, der er så dybt i økonomisk uføre, at man ligesom giver op og siger, vi vil gerne slå den sammen med naboen. Jamen så er det jo i udgangspunktet ikke særlig attraktivt for naboen at blive slået sammen med et fallitbo, for at sige det lidt hårdt, fortæller Roger Buch, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

En sammenlægning mellem to kommuner kræver nemlig en meget afgørende ting. Et enigt flertal i byrådet. I begge kommuner. Kommunale tvangs-ægteskaber kan ikke komme på tale.

Siden kommunalreformen i 2007 har flere kommuner i landet haft en sammenlægning på dagsordenen, men indtil nu er det ikke lykkedes for nogen at gennemføre det.

Nordøstfyn: Den 1. januar 2007 blev 271 kommuner til 98. Langeskov, Munkebo og Kerteminde indgik et ægteskab og blev til Kerteminde Kommune. Nu vil flere borgere i Kerteminde endnu engang slås sammen med naboen. Og faktum er, at det sagtens kan lade sig gøre rent logisk og juridisk.

Flere borgere i Kerteminde Kommune synes, at kommunen er for lille til at klare fremtidens udfordringer og bør lægges sammen med Odense eller Nyborg Kommune. I denne serie forsøger vi henover julen at komme rundt om spørgsmålet: Er Kerteminde Kommune for lille? Samtidig forsøger vi at finde ud af, om en sammenlægning overhovedet er realistisk. I dag undersøger vi om en sammenlægning overhovedet er mulig, og om Odense eller Nyborg vil være med til det? Dette har du tidligere kunnet læse i serien: 23. december: Er Kerteminde Kommune for lille? Det skriver læserne. Lokalredaktørens mening om en sammenlægning. 24. december: To pensionerede journalister husker tilbage på sammenlægningen i 2007. Vi kigger på fordelene ved en større kommune. 26. december: Erfaringer fra Struer Kommune, der var tæt på en sammenlægning i 2015. Vi kigger på fordelene ved en lille kommune. 28. december: Kommunaldirektøren fortæller om Kertemindes udfordringer, og hvad siger de egentlig til en sammenlægning i byrådet?

Borgere kan stå i vejen

Der er ikke krav om, at man skal afholde en folkeafstemning om sammenlægning. Dog er det noget, man har brugt meget, både i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og også efterfølgende er der kommuner, der har haft folkeafstemning om sammenlægning.

- Det er en meget stor beslutning, som får meget store konsekvenser for borgerne. Derfor vil der også være et vist pres politisk for at få en folkeafstemning, konstaterer Roger Buch.

Da der var udsigt til en sammenlægning i Holstebro og Struer Kommune i 2015, afholdt man en folkeafstemning. Her var det især de politiske modstandere af sammenlægningen, der pressede på for en afstemning. Og det viste sig ved afstemningen at et flertal af borgere i begge kommuner var imod sammenlægningen. Og dermed blev den ikke til noget.

- Jeg tror, at hvis man virkelig gerne vil lave en sammenlægning, så skal man nok lade være med at spørge borgerne. Jeg tror nemlig ikke, at de vil være så begejstrede for idéen, når det kommer til stykket, fastslår Roger Buch.