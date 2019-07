Ingen bare bryster på Nordstranden: - Jeg ville ønske, jeg var ligeglad

Med et håndklæde i hånden er Anne-Lise Nielsen på 74 år i t-shirt og shorts forbi stranden for at dyppe tæerne. I dag lader hun brysterne være dækket til, men da hun var ung, var det anderledes.

Det må være fedt at være ligeglad. At have den frihed.

Der er lavet flere undersøgelser gennem årene, der viser, at størstedelen af danskerne ikke solbader topløs på stranden.I 2017 svarede 80 procent af de adspurgte i en undersøgelse, som Megafon lavede for TV 2 og Politiken, at de sjældent eller aldrig solbader topløs på stranden. Seks procent svarede, at de altid eller for det meste var på stranden med bare bryster. Ifølge dansk lovgivning er det lovligt at ligge topløs på stranden. Hvis man vil være helt nøgen, er der særlige områder til det - nemlig nudiststrande. Det sker blandt andet ved Måle Strand nord for Kerteminde.

- Må være fedt at være ligeglad

På stranden bryder solens stråler med kortere mellemrum gennem skyerne, da fredag har nærmet sig starten af middag. Det har lokket en anelse flere kvinder og mænd i sommertøj og med håndklæder i armene til stranden. En af dem er Britta Buch, der står ved en af strandens badebroer sammen med Tina Clausen og hendes datter, Caroline Olsen.

Under den løse sort- og hvidstribede sommerkjole har Britta Buch på 49 år badedragt på. Selv hvis det bliver julis indtil videre varmeste sommerdag, bliver den på.

- Jeg ville aldrig ligge topløs på stranden i dag. Men jeg har gjort det. Men jo tykkere, jo mindre pænt, siger hun.

For den unge i trekløveren, Caroline Olsen på 18 år, er det svært at forestille sig en verden, hvor alle ligger med brysterne fremme.

- Jeg ligger ikke topløs. Det føles forkert. Mine veninder gør det heller ikke. Det ville være mærkeligt, hvis de fleste gjorde det i dag, siger Caroline Olsen.

Heller ikke hendes mor, Tina Clausen på 47 år, tager toppen af og lader brysterne være fri på stranden. Det er en privat ting, hun ikke har lyst til at vise andre. Men det er fint, at andre gør det ifølge Tina Clausen.

- Det må være fedt at være ligeglad. At have den frihed, siger hun og bliver mødt af en enig veninde.

- Jeg ville ønske, jeg var ligeglad, siger Britta Buch.

Det er et ønske, flere og flere unge efterlever. Det fortæller kønsforskeren, der oplever, at flere er begyndt at gå mod strømmen og vise deres kroppe. Det viser sig blandet andet i bevægelser som freethenipple-kampagnen, der tidligere har hittet som hashtag på sociale medier. En kampagne, der kæmper for, at brysterne skal slippes fri.

- En del unge kvinder og mænd er begyndt at gøre oprør mod kropsforskrækkelsen. Der er en tendens til, at de unge er mindre generte. Der er flere bevægelser i gang, men hvor meget de kommer til at slå igennem, er svært at sige, siger Bodil Maria Pedersen.