Ingen bane til jetski

Nordøstfyn: Trods velvilje og god dialog med foreningen er det ikke lykkedes for Kerteminde Kommune at finde et sted, der egner sig til, at Fyns Jet Sport (jetski m.v.) kan udlægge en fast bane og dyrke deres sport en gang eller to om ugen.

- Nogle pegede på et sted ved Lindø, men det duer ikke, da området er omfattet af en vildtfredning, så det ville i givet fald kræve en dispensation fra Miljøministeriet, fortæller Jesper Hempler (SF), formand for Teknisk udvalg.

Et ønske fra Grønt Råd om at ændre den sejlfri zone langs med strandene fra 300 til 500 meter (af hensyn til støjen fra jetski og vandscootere) kom udvalget heller ingen vegne med. Miljøstyrelsen oplyser, at det ville være i strid med EU-reglerne.

- Nu er begge dele forsøgt, og vi er blevet enige om, at nu vil vi ikke bruge flere kræfter på det. Vi fortsætter med at have en sejladsfri zone på 300 meter fra strandene, og vi opgiver at finde et sted, hvor der kan anlægges en bane for vandscooterne, siger Jesper Hempler.

- Det skal ikke forstås sådan, at vi er imod at give dem en bane, vi kan bare ikke få øje på, hvor det skulle være./ström