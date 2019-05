Infohus på Munkebo Bakke rykker nærmere med ny donation

Munkebo: Lindø Vindmøllepulje giver dette års midler til den selvejende institution Munkebo Bakke.

De 65.300 kroner skal bruges til et infohus med toiletfaciliteter, som skal opføres på Munkebo Bakke.

Munkebo Bakke er et yndet udflugtsmål for både lokale og turister. Bakken bliver i årets løb brugt til forskellige kulturelle arrangementer, og den er en del af den 20 kilometer lange vandresti, Munkebostien.

Derfor ønsker den selvejende institution Munkebo Bakke og Vikingmuseet Ladby at opsætte et permanent infohus på Munkebo Bakke, hvor besøgende kan blive klogere på fortiden - og træde af på naturens vegne.

I februar bevilgede Kerteminde byråd 150.000 kroner til projektet.

- Takket være pengene fra Lindø Vindmøllepulje er projektet nu tættere på at blive en realitet. Vi mangler fortsat midler, men vi håber, at vi kan skaffe de resterende penge ved at søge fonde og bruge frivillig arbejdskraft, fortæller Troels Nielsen, der er formand for den selvejende institution Munkebo Bakke i en pressemeddelelse.