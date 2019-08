Indstillet til Bland dig Prisen: Min Købmand i Mesinge er mere end blot en købmand

I 23 år har Bodil Osther og hendes mand Carsten drevet købmand i Mesinge. Nu er de indstillet til Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen for deres store arbejde i lokalsamfundet. Købmanden er nemlig meget mere end et sted, hvor man handler.

Mesinge: Ejeren af Min Købmand i Mesinge, Bodil Osther, er blevet indstillet til Bland Dig Prisen, der uddeles den 7. september til Folkemødet. Indstillingen skyldes Bodils gå-på-mod og lyst til at være en del af lokalsamfundet. Lysten har resulteret i et bibliotek på første sal, flygtninge på lønningslisten og sponsorater til de lokale foreninger. Hovedpersonen selv er overrasket over indstillingen, men er glad for, at de lokale sætter pris på hendes indsats.

- Jeg vidste ikke, at prisen fandtes, men det er dejligt, at nogen synes, vi gør noget for området. For eksempel da vi var til havnefest forleden, kommer mange over og giver en et kram og værdsætter ens arbejde, siger Bodil Osther.

Prisen uddeles til en eller flere personer, som har ydet en særlig indsats, der gavner fællesskabet i det lokale. En indsats, som ligger naturligt til Bodil at yde.

- Det har altid ligget til mig at være engageret og ikke sige nej. Så må vi prøve det og se, hvordan det går. Vi sponsorerer både til legeparken, fodbold, håndbold og gymnastikforeningen.

Pludselig ringer telefonen. En lokal vil gerne have sponsoreret en gavekurv til et ridestævne.

- Det gør vi bare, svarer Bodil prompte. For hende er det ikke noget problem.

- Jeg behøver ikke at skulle tjene penge på alt. Vi er her også lidt for hyggens skyld.