Impressario træder hjælpende til: Visesang og rock skal give nyt liv til Mesinge Forsamlingshus

Mesinge: For et års tid siden råbte bestyresen for Mesinge Forsamlingshus vagt i gevær. De inviterede de lokale til et borgermøde med temaet: Er der en fremtid for Mesinge Forsamlingshus. Det blev nemlig brugt alt for lidt.

En af dem, der læste om det i Fyens Stiftstidende var den odenseanske impressario Leif Mølgaard, og det gav ham en god ide, som forsamlingshusets bestyrelse straks var med på:

- Mesinge Forsamlingshus skal være et musiksted, folk kommer kørende langvejs fra for at besøge, lyder Leif Mølgaards plan.

Han har foreløbig fået 2019 til at bevise, at det kan lade sig gøre, og da han selv tager økonomiske risiko, når det handler om musikken, så er det et forsøg, forsamlingshuset ikke kan tabe noget på.

- Jeg står for musikken, så forsamlingshuset bare skal sørge for mandetimer, annoncering og den slags. Det kan godt være, at jeg ikke tjener på det de første gange, men jeg gør lige så meget det her, fordi jeg elsker det - jeg bliver høj af at arrangere koncerter, fortæller den 69-årige, der lever af at sælge møbler.