Ikke flere penge til de gode ideer: Puljen til turismeudvikling tømt på et halvt år

Nordøstfyn: Hvordan bærer man sig som iværksætter af med at præsentere sig helt rigtigt på de sociale medier - Facebook først og fremmest - så man kan få kontakt med en masse mennesker og gang i sin forretning?

Det ved iværksætter Kitt Nielsen fra Revninge en hel del om. Hun har netop åbnet Butik Kitts i Nyborg, og hun har selv gjort sig en masse erfaringer, som hun gerne vil dele med andre. Hun har derfor søgt og fået tilskud fra Turismeudviklingspuljen til at lave et iværksætterforløb, der vil fokusere på, hvordan man præsenterer sig digitalt. Og hun vil især lægge vægt på alt det, som man ikke får at vide af nogen, men som hun har lært undervejs.

Den ide er så god, syntes panelet, der uddeler penge fra Turismeudviklingspuljen, at de gav hende 10.000 kroner, svarende til det halve af udgiften med et etablere iværksætterforløbet. De gav efter samme princip Morten Grundsøe 35.000 kroner i tilskud til at lave en film om "Den gode historie" - og aktivt liv.

Hele ideen med Turismeudviklingspuljen er netop at give tilskud til ideer, der kan styrke kommunens turisme. Princippet er krone for krone - forstået således, at man kan få tilskud til det halve af sine udgifter, den anden halvdel skal man selv betale.