Idémand bag oplevelsesparken om hemmelig kontrakt: - Jeg har sparet kommunen for to millioner

- Vi trænger til at få noget ros for alt det, vi har gjort for Kerteminde, siger Hans Andersen, der ikke mener, der er noget fordækt i den kontrakt, han har indgået med Kerteminde Kommune. Hvis Hans Andersen får en lokalplan til sin oplevelsespark, får kommunen en vej.

Kerteminde:- Der er ikke nogen hemmelig kontrakt, men der står nogle ting i den, som ikke kan offentliggøres, siger Hans Andersen, der er idémanden bag en ny oplevelsespark på Sybergland. I 2017 indgik han i al stilhed en kontrakt med Kerteminde Kommune, der blandt andet indebærer, at hvis han får en lokalplan til at bygge en oplevelsespark, så sørger Hans Andersen for en vej og parkeringsplads ud til kommunens nye naturområde ved Sybergland. Hidtil har Hans Andersen ikke ønsket at udtale sig om kontrakten, men efter Fyens Stiftstidende afslørede dele af kontrakten, vil Hans Andersen gerne lige sætte et par ting på plads. - Hvis kommunen selv skulle bygge den vej, så snakker vi om helt andre beløb. Så ville den koste mindst det dobbelte. - Men Kerteminde har hverken ressourcer eller økonomi til noget som helst. De manglede en vej ud til Sybergland og efter mange diskussioner, så tilbyder jeg Kerteminde, at vi laver en aftale om forskellige ting - nogle byttehandler, o.s.v. Alt hvad der står i den kontrakt, er efter reglerne, siger han.

Labyrintpark, naturpark eller oplevelsespark? Kært barn har mange navne, og Hans Andersens naturpark har et par stykker.Oprindeligt, da Hans Andersen præsenterede ideen om underholdningspark ved Sybergland, hed projektet en labyrintpark. Meningen var at bygge en labyrint i træer og buske, som betalende gæster kunne fornøje sig med at finde rundt i.



Kerteminde Kommune vil hellere kalde parken for en oplevelsespark, så det er det officielle navn på de kommunale papirer.



Modstanderne af parken har brugt udtrykket en tivolipark, men det afviser Hans Andersen, der helst vil kalde sit projekt for en naturpark.

Dele af kontrakten kan ikke offentliggøres Hvad der står i kontrakten ud over, at Hans Andersen skal bygge en vej til Kerteminde Kommune på betingelse af, at han får en lokalplan til sin naturpark, ønsker Hans Andersen ikke at afsløre. - Der er dele af sådan en samarbejdsaftale, som ikke kan offentliggøres. Det er jo ikke sådan, at hver gang Kerteminde og jeg skal handle om et eller andet, så skal det stå i avisen. - Men du er tilfreds med den aftale, I har indgået? - Ja, selvfølgelig. Ellers havde jeg ikke skrevet under. Alle er tilfredse med den aftale, siger Hans Andersen, der ikke kan se noget forkert i, at aftalen er betinget af, at han får en lokalplan. - Jeg skal jo ikke betale en vej til Kerteminde Kommune, hvis jeg ikke skal have en labyrintpark.

Vi trænger til at få ros Hans Andersen vurderer, at aftalen mellem ham og Kerteminde sparer kommunen for cirka to millioner kroner i forhold til, hvis kommunen selv skulle købe hans jord og bygge en vej og parkeringsplads. - Det er mit skøn. Jeg sælger jorden billigt, og jeg laver vejen billigt, og det gør jeg, fordi jeg selv skal bruge den til labyrintparken, forklarer Hans Andersen. Aftalen er ikke den første den tidligere landmand Hans Andersen har indgået med Kerteminde Kommune om salg af jord. Golfbanen Great Northern, Tårup Strandpark og Sybergland blev alle anlagt, efter kommunen indgik aftaler med Hans Andersen. - Det er sådan set vores skyld, at Tårup Strandpark, golfbanen og Sybergland er blevet til noget. Vi trænger til at få noget ros for alt det, vi har gjort for Kerteminde, siger han

Vejen kan være færdig til efteråret Hvis miljø- og teknikudvalget på deres næste møde godkender lokalplanen for oplevelsesparken, står Hans Andersen parat til at gå i gang med at anlægge vejen op til Sybergland. - Så tænker jeg, at vi kan få den vej og parkeringsplads færdig i løbet af efteråret, siger Hans Andersen. Hans egen labyrintpark kommer til at tage lidt længe tid. - Selve anlægsperioden er noget, der strækker sig over en længere årrække, fordi den skal laves af planter, og de skal have tid til at gro op. - Og den har ikke noget med et tivoli at gøre. Det bliver en naturpark med masser af små planter, understreger Hans Andersen, der er ked af, at naboerne på Sybergland har omtalt parken som et tivoli.