Ideen er god - men ikke her: Naboer er utilfredse med solcelle-planer

Skovsbo Gods vil have opført et solcelleanlæg på markerne ved Bøgeskovvej og Skovsbovej ved Ullerslev. Det har vakt stor utilfredshed hos områdets beboere, der er gået sammen om en underskriftindsamling mod planerne.

Du siger selv, at grøn energi er en god idé, men du vil ikke have det i din baghave og derved tage ansvar for at sikre den grønne energi. Hvem skal tage det ansvar?

Men hvis det står til adskillige naboer, bliver det et stort nej tak til solcelleanlægget. Inger Marie Mortensen er en af de kritiske røster. Hun bor på Bøgeskovvej 77 sammen med sin mand. Hvis solcelleanlægget bliver en realitet, vil de have omkring 25 meter til den første række af solpaneler.

Ullerslev: Hvis det står til ejerne bag Skovsbo Gods, skal der laves et solcelleanlæg syd for Skovsbovej og vest for Bøgeskovvej ved Ullerslev. Anlægget skal tilsammen være 67 hektar og vil angiveligt kunne levere grøn energi til 40.000 husstande.

Planerne er kommet frem, fordi det kræver en ændring af lokalplanen.Derfor skal miljø-, natur- og teknikudvalget også tage stilling til det. Planerne har været sendt til områdets beboere. Det har resulteret i 13 kritiske forhøringssvar. Det skal drøftes på udvalgets næste møde den 4. juni, om forslaget skal sendes i høring i otte uger. I 2015 ville godset have opført vindmøller i omtrent samme område. Det blev ikke til noget, da det lød, at der ikke kan sættes store tekniske anlæg på syd for Skovsbo. Avisen har uden held forsøgt at kontakte godset. Kilde: Kerteminde.dk

Har lavet underskriftsindsamling

Hun bliver støttet op af Charlotte Fischer-Rasmussen, der bor sammen med sin familie på Kornsgyden 71. Også her vil solcelleanlægget være tæt på huset.

- Vi troede, det var løgn. Det bekymrer os enormt. Der må simpelthen være grænser for, hvor man sætter dem op. Vi er mange, der har været kede af det og rystede over det, siger hun.

Derfor har omkring 50 husstande på vejene omkring det mulige solcelleanlæg skrevet under på, at de er imod planerne ifølge Charlotte Fischer-Rasmussen.

Hvis det kan betyde grøn energi til jer, 39.000 andre husstande og dermed være med til at sikre et bedre klima, hvilken forskel gør det så, at det er tæt ved jeres hus?

- Naturen betyder meget for os. Det er derfor, at vi bor her. Det her specielle naturområde må have en betydning, siger hun og påpeger, at flere dele af naturen i området er beskyttet ifølge hende.

Også for Inger Marie Mortensen er det naturen, der er et af de stærke argumenter imod planerne. Det er noget, Skovsbo har forsøgt at tage højde for, fremgår det af planerne. Der skal blandt andet plantes træer, der skal danne et hegn, så naboerne ikke har direkte udsigt til anlægget. Der vil være græssende får og eksisterende moser, søer og vandløb bevares.

Men det gør ingen forskel for dem.

- Det er noget af Østfyns fineste natur. Det er et unikt område med masser af natur, skov og et rigt dyreliv. Når vi står op om morgenen og ruller vores gardiner op, kan vi se rådyr på den anden side. Der er en grund til, at vi bor herude og en grund til, at vi bliver boende, siger Inger Marie Mortensen.