Ideen blev præsenteret for en måned siden: Trængsel om seniorboliger i Kerteminde by

Efter en artikel i Fyens Stiftstidende, hvor Inge Laurvig-Borch præsenterede sin ide om seniorbofællesskab i Kerteminde, fik hun 36 henvendelser. To boligforeninger har også meldt sig som interesserede til at stå for byggeriet.

Kerteminde: Måske skal et seniorbofællesskab bygges på Strandkilen, måske i Søvangsparkens etape 2 eller måske et helt tredje sted - det er endnu usikkert. En ting er imidlertid helt sikker: Der er meget stor interesse for at blive en del af et seniorbofællesskab.

Inge Laurvig-Borch præsenterede i en artikel i Fyens Stiftstidende sin ide om at etablere seniorbofællesskab i Kerteminde den 18. november, og siden er det gået stærkt. I løbet af kort tid fik hun 36 henvendelser, heraf to fra boligselskaber, Grønløkken og Domea, der gerne vil stå for byggeriet.

I sidste uge blev det første af formentlig en lang række møder holdt med deltagelse af 20 mulige beboere og så de to boligselskaber.

- Det var et godt møde, og det var interessant at se, at det ikke blot var lokale, der var mødt op, selvom de selvfølgelig er i stort flertal, men at der faktisk også er folk udefra, der er interesseret i at flytte til et seniorbofællesskab i Kerteminde, siger Jens Gantriis, der var vært ved mødet, der blev holdt i Frivilligcenter Kerteminde, hvor han er leder.