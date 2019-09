I Munkebo sælger elcykler lige så godt som de almindelige - det er rekord i FriBikeShop-kæden

Chefen for FriBikeShop i Munkebo er glad for at være placeret i Munkebo. Hver anden gang han sælger en tohjulet, er det en motoriseret en af slagsen.

- Det handler om ærlighed, dygtige medarbejdere og så en god placering, siger Jes Kirch Larsen. De fleste tænker måske ikke, at Munkebo automatisk betyder, at man har god mulighed for at få solgt elcykler. Men det modsatte er faktisk tilfældet. - Mange gider eller kan ikke cykle til Kerteminde eller Odense eller Langeskov. Det kan man med en elcykel, så det er nok en af grundene til, at vi sælger så mange. Ud af alle 92 butikker i FriBikeShop-kæden, er Jes Kirch Larsens den, der sælger allerflest elcykler i forhold til almindelige cykler. Og selvom han er beskeden, så tillader han sig alligevel at påstå, at det hele ikke er placeringens skyld. - Jeg tror, det handler om ærlighed. Vi siger det, som det er, og folk får altid god behandling, når de kommer herind. Så er det jo selvfølgelig også vigtigt, at mine medarbejdere gør deres arbejde godt.

Det er efterhånden sjældent, at Jes selv reparerer cykler, men det ligger stadig i fingrene. Foto: Janus Fabricius Nielsen

Kommer langsvejs fra Det er ikke kun mennesker fra Munkebo, der handler hos Jes Kirch Larsen og hans cykelmekanikere. De oplever nemlig, at folk fra både Faaborg og Middelfart valfarter til hans butik i Munkebo. - Jeg tror bare, det handler om god service. Vi tilbyder for eksempel folk at låne en elcykel med hjem i en uge, for at se, om det er noget for dem. Når de gør det, så køber de ofte også cyklen. - Oplever de at få god service, så siger de det videre til dem, de kender, og det er måske grunden til, at vi ser folk komme hertil, siger han. Men det er ikke ren fryd og gammen i butikken.

Spår ny krise Jes Kirch Larsen har været cykelhandler i 25 år, og i de senere år har han set nogen mærkelige tendenser. - I de mange år, jeg har haft cykelbutik, der er de seneste tre-fire de mærkeligste. Jeg tror, at der kan være en ny krise på vej. Blandt andet ser Jes Kirch Larsen, at mange køber cykler og elcykler på lån. Sjældent betaler folk den fulde pris eller i kontanter. - Jeg tror måske, det kan indikere, at der er en ny krise på vej, siger cykelhandleren.