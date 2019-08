Hyggelig Festival holdt, hvad navnet lovede

Hersnap: Weekendens nye festival Hyggelig Festival i Hersnap på Hindsholm forløb efter planen.

Det blev hyggeligt, og Holmen Hustlers, Keld og Hilda, Grusom og mange flere gav den gas på scenerne.

Arrangørerne Sine Bach Rüttel og Jacob Pfeil Sørensen havde i ugerne op til kæmpet for at få alting på plads, inden festivalen løb af stablen. Det har kostet på energien, men det var det hele værd.

- Selve festivalen gik fuldstændig fantastisk, og det var helt vildt hyggeligt. Det er jeg bare så glad for, siger Sine Bach Rüttel.

Nu er nedtrapningen gået igang, så der er stadig travlt.

- Vi afleverer varer tilbage, piller ned og rydder op, siger hun.

- Vi mangler stadig en hel masse med økonomi og så videre. Så vi kan ikke sige endnu, om det kunne løbe rundt.

Sine Bach Rüttel er ikke sikker på præcis, hvor mange der mødte op til den hyggelige festival.

- Måske var vi 100-120, men det bliver vi nødt til at få opgjort her inden for de næste par dage.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, om festivalen skal gentages til næste år.