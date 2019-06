Hvor vil du bo: Kommunalt udsalg skudt i gang med blandt andet børnehaver, bibliotek og højskolehave?

Der er ikke sat pris på varerne. Interesserede skal afgive deres købstilbud til kommunen senest den 15. august. Og byder man for lidt, så skal man ikke regne med at få lov at købe, da kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne bud.

Hvis svaret er ja, så er det nu, du skal slå til, for de nævnte matrikler er sammen med en børnehave i Marslev og en børnehave i Munkebo, et bibliotek i Langeskov samt byggegrunde på Svanevej og Heibergsvej i Kerteminde sat til salg.

Nordøstfyn: Har du lyst til at bygge hus i den nederste ende af den store højskoleplæne foran Sortekilde - blot et stenkast fra Nordstranden? Eller kunne du tænke dig at blive den nye ejer af gården på Fjordvej 6 i Munkebo, hvor DUI i en årrække har holdt til - med udsigt ud over Kerteminde Fjord?

Udstykning af byggegrundene på Heibergsvej og Svanevej - der er bidder af et grønt område, har der været lokal modstand imod. Men borgmester Kasper Olesen (S) forklarer, at politikerne i hvert enkelt tilfælde har vurderet det grønne område og fundet, at det kan lade sig gøre at foretage en mindre udstykning - en grund på Svanevej og to på Heibergsvej - uden at det ødelægger det grønne område.

- Vi ved godt, at de grønne oaser er vigtige for folk, men det handler også om byudvikling. Vi er enige om, at vi ikke tager mere jord, end vi med god samvittighed kan gøre, siger han.

Senere følger på salgslisten også en grund i Andekæret. Forvaltningen er i øjeblikket i færd med at vurdere, hvad der skal foretages, for at den grund kan udbydes øremærket til et seniorbofællesskab.

Der følger også et rådhus i Langeskov, hvor der vil være krav om hel eller i hvert fald delvis udnyttelse som erhvervshus. Og der følger et supermarked (tidligere Rema 1000) - eller en grund, hvor et supermarked har ligget - i Langeskov.