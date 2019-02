Hvor skal vi sove i nat: Shanna og Kent er klar med ferielejlighed

Shanna og Kent Guldberg Jespersen har indrettet en ferielejlighed i et tidligere kurvemagerværksted. Nu glæder de sig til at tage imod overnattende gæster.

Kerteminde: Den første booking er tikket ind.

Den kom kort efter, at Shanna og Kent Guldberg Jespersen lagde deres ferielejlighed på bookingsiden, Booking.com.

"Guldberg ferielejlighed," som parret netop har åbnet midt i januar, kan også snart findes på VisitKertemindes hjemmeside.

Så nu krydser parret fingre for, at mange vil få lyst til at tage nogle overnatninger på deres feriested på Odensevej - tæt på Kerteminde, Langeskov og Odense.

Til dagligt er Shanna Guldberg Jespersen socialrådgiver i Nordfyns Kommunes Handicapafdeling for Børn og Unge, og Kent Guldberg Jespersen er fabrikschef på LBH International i Kerteminde.

De går derfor begge på arbejde og har ikke nogen intentioner om, at ferielejligheden skal være det, der skal brødføde dem.

- Vi er bare meget udadvendte og kan godt lide at møde nye mennesker. Så vi glæder os til at skabe nogle relationer, fortæller Shanna Guldberg Jespersen.

- Ja, nu prøver vi det. Det er jo kun for sjov, men måske kan ferielejligheden være den, som vi går og småhygger os med, når vi går på pension, tilføjer hendes mand.

Han er 54 år, og hun er 53. De blev gift i 2016 og har til sammen fire børne og tre børnebørn.