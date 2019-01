Hvor skal bilen holde?: Cityforening foreslår parkeringshus på fem etager

- Havneplanen er fantastisk, bare ikke når det kommer til parkering, siger formand for Cityforeningen Jonas Nielsen. - Men nu, hvor der alligevel skal graves i byen, er det tiden at bygge en parkeringskælder

Det regnestykke går imidlertid kun op, ved at man kalder 100 p-pladser på plænen ved Hindsholmvej ud for Johannes Larsen Museet med som bynære parkeringspladser, og den køber Jonas Nielsen ikke:

Ifølge havneplanen fjernes der 186 offentlige p-pladser fra Standkilen og Nordre Havnekaj. Men da der samtidig tilføres 354 nye p-pladser, så bliver Kertemindes parkerings-situation bedre efter, at havneplanen er realiseret. Ganske vist hører der en p-plads med til hver af de 119 nye boliger - p-pladser som altså ikke rigtigt kan indgå i den offentlige parkering - men planlæggerne fastslår, at sluttallet bliver 13 offentlige p-pladser mere efter, at havneplanen er realiseret.

- Jeg synes, at det er fantastisk, at der er opnået enighed om en havneplan, og den bakker Cityforeningen 100% op om, understreger han.

Kerteminde: Der er kamp om de få p-pladser, der er at finde i det indre Kerteminde. Spørger man formanden for Cityforeningen, vinhandler Jonas Nielsen, så er mere pres på byens p-pladser heller ikke det, der er behov for. Men det er netop det, han ser i den nye havneplan.

Manglende p-pladser i den indre by er et særligt problem for de handlende, som jo er afhængige af, at deres kunder kan komme til dem. Men et øget pres på parkeringen bliver også at føle for dem, der bor i den indre by, og alle dem, der kommer kørende hertil for at passe deres arbejde, og så alle dem, der gerne vil handle i de mange udvalgsbutikker i Langegade og Vestergade uden at skulle have travestøvlerne på.Da Turismens Venner for nylig havde inviteret til et eftermiddagsmøde om havneplanen, havde flere af "vennerne" også kommentarer til parkeringsproblemet. - Når man laver nyudvikling og byplanlægning, så skal man sørge for, at det hele ikke sander til i kaos, og flere boliger trækker altså flere biler til bymidten, advarede en af mødedeltagerne. - I slår byen ihjel. Folk gider ikke at gå så langt, sagde en anden med henvisning til de "bynære" p-pladser ved Johannes Larsen Museet.

200 bynære parkeringspladser

Jonas Nielsen synes, at politikerne skal gribe chancen nu, hvor der alligevel skal rives ned og graves i byen, til at løse byens parkeringsproblem en gang for alle.

- Jeg har gået en tur i byen, og her har jeg fået øje på det gamle posthus (nu bibliotek og turistbureau). Hvis man tager den sydlige boligkarré ud af planene er det et rigtigt godt sted til et parkeringshus i fem etager med tre etager under jorden og to etager over - i et byggeri, der passer ind i helheden, siger han.

- Det giver fem dæk, og der vil være plads til 40 biler i hvert dæk. Med 200 nye p-pladser vil vi have løst midtbyens parkeringsproblem en gang for alle. Og når man skal i gang med at realisere havneplanen er det en unik chance.

Han er helt på det rene med, at det første udbrud imod hans ide vil være, at det er alt for dyrt.

- Det kan godt være, at det koster mange penge her og nu. Men alle statistikker siger, at der ikke bliver færre biler, og i forvejen er vi jo pressede på parkeringspladser, så det er da nu, man skal gribe chancen og tænke langsigtet.