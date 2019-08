Fødselsdagen er nu endt med en minifestival i Englegårdens 1,8 hektar store have.

Hersnap: På Hindsholm får fuglesang i weekenden 23. - 25. august akkompagnement af en masse noder, for her finder Hyggelig Festival sted på Englegården i Hersnap.

Gæsterne på minifesitvlane i Hersnap bliver udstyret med et regnbue-armbånd. Arkivfoto: Mette Louise Fasdal

Bestil før 21. august og få mad med

Billetsalget er i fuld gang på www.billetto.dk, og hvis man køber sin billet inden 21. august, får man del i den gratis aftensmadsbuffet.

Fredag aften er der en slagter, der står for at grille, mens der lørdag serveres syrisk mad.

Adgangen til aftenbuffetten er inkluderet i billetten, hvis den er købt i forsalget. Køber man sin billet i døren, kommer man til at betale ekstra for maden.

En partoutbillet koster 500 kroner, mens en endagsbillet fredag og lørdag koster 300 kroner og 100 kroner om søndagen.

Sammen med festivalarrangørerne udlodder Kerteminde Ugeavis nu fire partoutbilletter til festivalen.

Alt, du skal gøre for at deltage, er at svare på, om det er Keld og Hilda, Birthe Kjær eller Dario Campeotto, man kan opleve om lørdagen på festivalen.

Send os dit svar på kuakonkurrence@jfmedier.dk. Dit svar skal være modtaget senest torsdag 22. august klokken 12. Husk at oplyse dine kontaktoplysninger, da vinderne får direkte besked.