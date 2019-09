Hvad gør vi, når vandene stiger? Det ser seniorerne nærmere på

Kerteminde Seniorhøjskole fejrer 25 års jubilæum med et semester om vand som ressource og udfordring. Seniorhøjskolen har i alle 25 år trukket fulde huse - og gør det stadig.

Det kan man høre mere om, når Seniorhøjskolen i Kerteminde i dette efterårssemester stiller skarpt på vand. Men man skal altså være fyldt 50 og have tid til at møde op tirsdag formiddag den 1. oktober, for at høre en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet fortælle om emnet.

Ventelister de første 23 år

Seniorhøjskolen blev "opfundet" af Svend Feldberg for 25 år siden, Han sad i Aktivhusets brugerråd, og foreslog en ugentlig højskoledag som alternativ til de rigtige højskolers kurser.

Ideen blev grebet, og man lagde ud med at anskaffe 30 sangbøger og 30 stole. Det blev dog hurtigt nødvendigt at udvide til 45 pladser - til sidst 48, men flere var der heller ikke plads til. Derfor var der hvert eneste år en lang venteliste. Der blev indført lodtrækninger blandt de tilmeldte til hvert enkelt semester - ikke blot om at få en plads eller ej, men også om rækkefølgen på ventelisten.

Først i 2017 blev problemet med evige ventelister afskaffet. Da flyttede seniorhøjskolen ind i Kulturhus Fjorden, hvor der kan klemmes 70 deltagere ind.

Formand for Seniorhøjskolen er Helen Lund, der glæder sig over Seniorhøjskolens store popularitet.

- Godt nok er vi i en alder, hvor vi er stoppet på arbejdsmarkedet, men vi er ikke færdige med at have lyst til at blive opdateret og få ny viden, understreger hun.

- Vi har fortsat lyst til at udvide vores horisont og lære nye ting, og så er det jo så dejligt uforpligtende, at vi ikke skal yde, men bare nyde.