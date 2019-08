Hvad gør vi for at blive flere? Lokale Kristendemokrater vil have råd fra deres vælgere

To lokale kandidater for Kristendemokraterne sidder den 15. august klar til en politisk snak i Munkebo Kulturhus.

Munkebo: Lokalt havde Kristendemokraterne et temmelig godt valg denne gang, og den fremgang vil partiets to lokale Folketingskandidater fra Kerteminde Kommune - Rise Eskildsen og Margit Lund-Cramer gerne udnytte. Derfor inviterer kandidaterne nu deres vælgere til at komme og møde dem.

- Sidste valg fik Kristendemokraterne 339 stemmer i Nyborg valgkreds. Dette er en fremgang på 219 stemmer i forhold til valget i 2015, skriver de to kandidater i en pressemeddelelse.

- Vi tolker fremgangen som øget interesse for vores politik, og derfor må der sidde nogle i området, som er interesserede. Dem vil vi gerne mødes med den 15. august i Munkebo Kulturhus og drøfte, hvordan Kristendemokraterne skal udvikle sig fremover, så vi kan få mandater bag succesen.

Rise Eskildsen og Margit Lund-Cramer sidder klar i Munkebo Kulturhus, Lindøalleen 4 (indgang i kælderen ved Oasen) kl. 19.30.