Husker du ruinen i svinget på Fynshovedvej: Gerdas hus er blevet til to stakke byggeaffald

- Gerda elskede det hus, så det kom bare til at hedde Gerdas hus, og derfor gik der nok også længere tid, end der burde, inden vi gik i gang med at se på det, fortæller han.

- Ja, Gerdas hus, som vi kaldte det, stod ikke til at redde. Det var en landarbejderbolig, der var opført omkring år 1900, og det var delvist bygget af lersten. Jeg havde bevaringsarkitekt Thomas Hillerup til at se på det, men dommen lød, at det var en håbløs opgave at begynde at restaurere det, fortæller Søren Wistoft Larsen.

Hindsholm: Hist hvor vejen slår en bugt, lå der et hus, der ikke længere var så smukt, og nu er det blevet til to stakke byggeaffald.

Bange for at nogen kom til skade

De sidste 10 år har Gerdas hus ligget tomt og er forfaldet mere og mere.

- Det viste sig, at sådan en ruin tiltrækker sig opmærksomhed, så nysgerrige folk gik bare ind i huset og så sig om. Jeg var efterhånden temmelig bange for, at nogen skulle komme til skade, så derfor søgte jeg og fik tilladelse til at rive det ned.

Samtidig søgte Søren Wistoft Larsen tilladelse til at bygge et nyt hus på grunden - dog trukket lidt tilbage i forhold til Fynshovedvej. Om han også får tilladelse, er ikke afgjort endnu. Sidste frist for at gøre indsigelse var 8. august, så sagen er endnu ikke behandlet.