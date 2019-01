Kerteminde: "Godt nyt for hundene: Hundeskoven kan åbne til foråret." Sådan lød overskriften ved juletid, da Fyens Stiftstidende kunne fortælle , at lokale hundeejere arbejder på at åbne en hundeskov ved boligkvarteret Søvangsparken. Men nu viser det sig, at projektet møder strid modvind i det omgivende boligkvarter.

- Jeg frygter for mine børns sikkerhed. Hegnet bliver 1,6 meter højt, men hvem kan garantere, at hundene ikke springer over eller slipper løs på vej ind i hundeskoven? Vi har førhen haft løse hunde i haven, og jeg kunne da godt forestille mig, at de ville synes, at min yngste på fire måneder er en lille lækkerbisken.

- Mit barn er en lækkerbisken

Hun og 14 andre beboere er stimlet sammen for at vise rundt i området, hvor alt ellers ånder fred og idyl på denne lørdag formiddag. Et drys sne har lagt sig over træernes grene, og fuglene kvidrer i krattet. Et tæt net af brombærplanter slynger sig rundt om træerne i skovenbunden, så vi går udenom for at se, hvor det er planen, at hundeejerne i fremtiden skal parkere, hvis de skal besøge skoven. Vi går langs Odensevej og drejer ind af Virkelystvænget. Her bor Leif Blåsvær som nærmeste nabo i en nybygget herskabsvilla:

Andre er bekymrede for deres katte:

- Hvad hvis de kommer ind over hegnet og pludselig ikke kan komme ud igen, mens der er hunde derinde?

- Man lægger altså bare ikke en hundeskov midt i et boligområde. Det skal ikke være på bekostning af, at vi kan være her, siger Ulla Eithz Martinussen.