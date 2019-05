Hundeejer foreslår: Lav hundeskov i Sybergland

Susanne Holst fra Munkebo anbefaler Kerteminde Kommune at gå "all in" på en hundeskov. Det vil være med til at tiltrække turister, mener hun.

Nordøstfyn: - Hvad er det, der gør, at Kerteminde Kommune holder sig tilbage fra at gå "all in" på en hundeskov. Et tiltag, der både vil gøre kommunens mange hundeejere tilfredse og være med til at tiltrække turister, skriver Susanne Holst fra Munkebo i en henvendelse til Kerteminde Kommune.

Hun har med interesse fulgt med i den efterhånden langstrakte debat om hundeskov eller ej i Kerteminde. Men hun fastslår, at de 1,5 hektar, der var tale om ved Søvangsparken, slet ikke kan matche det, man finder i nabokommunerne. Hun kører selv flittigt til hundeskovene i Marienlyst, Ringe eller Rønninge.

- I en tid, hvor CO2-udledninger i mange mennesker bevidsthed, er det ikke noget, jeg er stolt af, men noget jeg gør for mine hundes skyld, skriver hun.