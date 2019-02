Særligt solnedgangen over Kertinge Nor er et yndet motiv. Michaela Fukacová må ofte småløbe ned til fjorden, for at nå at fange det helt rigtige lys.Foto: Michaela Fukacová

Den internationalt anerkendte cello-solist Michaela Fukacová befandt sig i sit livs krise, da hun fik øjnene op for fotokunsten og Kerteminde-egnens herligheder.

Kølstrup: Foråret er et sandt mirakel. Al denne farverige skønhed, der folder sig ud som et festfyrværkeri over vinterjordens grå-brune bagtæppe. Michaela Fukacová, som normalt betræder bonede gulve i gallakjole og høje hæle, lægger sig helt ned i græsset for at finde den rette vinkel, før hun stiller skarpt og trykker udløseren ned på sit Canon 5D. Den internationalt anerkendte cello-solist skulle gennem sit livs krise, før hun fik øjnene op for skønheden omkring sig: - I 2006 fik jeg en frossen skulder efter alt for mange koncerter og alt for meget bæren rundt på min tunge cellokasse. Min sidste koncert var dengang i Italien. Jeg elskede at spille Dvorak i katedralen i Citta del Castillo, men kunne mærke, at min krop sagde fra. Jeg blev tvunget til en lang cello pause. Det var en hård tid , men senere kunne jeg se, at det var en kæmpe gave. Tid til fordybelse og til at finde mig selv.

Ud af labyrinten Efter næsten to år var skulderen rask igen. - Jeg vendte tilbage til musikken og kom ud af labyrinten med nyt syn på livet. Det var næsten en ekstase af smukhed, der overfaldt mig. Jeg fik øje på naturen omkring mig. Det var en slags indre genfødsel, hvor jeg pludselig kunne se, hvor meget skønhed, der gemmer sig overalt, men som man ikke ser, når man går i sin egen travle bekymrings- og karriereverden. Man har altid sagt, at solnedgangen er smuk, men pludselig kunne jeg virkelig se det, fortæller hun. Tjekkisk fødte Michaela Fukacová bor for enden af en blind vej midt i Kølstrup sammen med sin ægtefælle Philippe Muriset, som også er cellist i Odense Symfoniorkester. Hverdagens lavere tempo havde åbnet hendes øje for omgivelserne. Selv vinteren, der normalt er grå og kedelig, præsenterede pludselig de mest fantastiske motiver. Kølstrup Kirke afspejlet i en vandpyt. Svaner i morgendis på fjorden. Små bindingsværkshuse, hvor vejen slår en bugt. - Der var for meget smukhed til at holde det i mig selv, fortæller Michaela Fukacová. Hun investerede i et spejlreflekskamera og har siden delt billederne flittigt på sociale medier. Til marts skal den nyklækkede amatørfotograf for første gang udstille i forbindelse med en koncert.

Michaela Fukacová går som regel uden om civilisationsmærker. Men husene i Kølstrup kan hun ikke stå for. Foto: Michaela Fukacová

Bag tankerne er der altid stilhed De naturskønne motiver fra Kølstrup og omegn har bjergtaget mange internationale bekendtskaber, fortæller hun. - Man har den her forestilling om, at folk er så lykkelige i Danmark, og når de ser mine billeder forestiller de sig, at jeg må leve i Paradis, og det er der måske noget om, fortæller hun og griner. Ofte må hun løbe ned af vejen for at nå solnedgangen over fjorden. Hun forsøger at undgå alle tegn på civilisation. Vindmøller, industri. - Det er faktisk stilheden, jeg fotograferer. Det er i stilheden, det hele starter. Det er så nemt at blive revet med i dag af forstyrrelser, musik, motor-larm, mobiltelefoner, der ringer og brummer. Men bag tankerne er der altid stilhed. Det er på en måde vores nul-punkt. Vores kerne. Det gælder også i musikken. Al musik kommer af stilheden. Først når du rører buen over strengen, opstår musikken. - Når man kigger på naturen, skal der ikke tilføjes noget. Det er helt perfekt. Jeg kan gå en tur i min have og tænke: Hvordan kan der være så meget smukhed i den blomst? Hun leger også med både lyset og skyggerne: - Det skal altid være en skygge, for at der er dybde i et billede. Men sådan er det også i livet. Der skal være et mørke, for at du kan se lyset.

Forårsblomsterne er små mirakler. Her en krokus, der strækker sig mod solen. Foto: Michaela Fukacová