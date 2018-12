Hummer-fiskerne: Vi kommer igen til næste år

Kerteminde: Hummer-fiskeri er ikke helt sædvanligt på Kerteminde-kanten, men efter at fritidsfiskere i en årrække stødte på flere og flere hummer , kastede fiskeskipper Søren Clausen og hans bror Henrik sig i år ud i et hummer-eventyr . De fik tilskud fra Lag Mank til at købe udstyr og sommeren igennem har de landet hummer på kajen i Kerteminde.

Hummer-kutter med forbedring

Brødrene er så glade for deres hummer-eventyr, at de har haft hummer-kutteren "Emily" på bedding for at få monteret en ny, højere lønning (rækværk).

- Det er jo en gammel båd, så det er nødvendigt med vedligehold. Vi har altid prioriteret vedligehold højt, så det, vi sejler med, er i orden. Som hummerfisker er man ene mand på kutteren, så der er ikke nogen, der lige kan træde til, hvis der er problemer,så vedligehold er også vigtigt af hensyn til sikkerheden, forklarer Søren Clausen.

- Men nu har den en lønning, der lever op til lovens krav, og så mener vi også, at det bliver lettere at håndtere hummertejnerne, når de ikke skal slæbes op over lønningen, men kan trækkes ind af en lille dør, vi får lavet i den nye lønning.

Den første sæson, de nu har sat punktum for, har været læretid.

- Det er jo ikke sådan ligetil bare at sejle ud og plukke hummerne. Det kræver noget erfaring, og det har vi nu opbygget, så forhåbentlig resulterer det i, at vi fanger endnu flere hummer til næste år. Men under alle omstændigheder er det da en glæde at se en ide, man har fået, bliver realiseret. Det er i hvert fald sjovere end at gå inde på kajen og mule, griner Søren Clausen.