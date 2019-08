Hop dig mere fit og smilende: Jumping Fitness åbner i Munkebo

Munkebo: Høj forbrænding og svedige smil.

Det er to af de effekter, som Iben Finnmann Engsbye lover, at du får med dig, hvis du begynder at "jumpe."

Jumpe er at hoppe på trampoliner, og du kan nu fra 1. september jumpe i Munkebo, for her åbner Sund i Kroppen en afdeling af Jumping Fitness i Munkebo Bycenter.

I forvejen har Sund i Kroppen en Jumping Fitness-afdeling i Fraugde og i Odense C.

- Men da vi har flere aktive medlemmer fra Munkebo og omegn, og vi ved, at der her i området er mange, der gerne vil jumpe, men ikke orker at køre til Odense, synes vi, at det var oplagt at åbne en afdeling her også, fortæller Iben Finnmann Engsbye, der driver Sund i Kroppen med sin mand, René Finnmann Engsbye, som hun også har Ondt i Kroppen med.

Ondt i Kroppen tilbyder diverse behandlinger til kroppen, der er begyndt at hvæse i mol.