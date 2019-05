Holmen Hustlers kommer til Holmens dag

Hindsholm: "Du må forstå, hvor vi kommer fra - mine venner og jeg.

Under fuglesang, i bare tæ'r, viser vi vej til det sted, hvor vi hører til.

Tag min hånd, se dig om - Det er på Hindsholm'."

Sådan lyder omkvædet i den sang, som Holmen Hustlers har skrevet på opfordring af børn og forældre på Hindsholm.

Sangen præsenteres i forbindelse med åbningen af Holmens Dag 1. juni kl. 10.

- Vi har en forventning om, at de børn og deres forældre, som har været med til at inspirere til sagen, dukker op - og gerne i selskab med mange flere. Så mon ikke vi vil være et stort kor, som kan være med til at give dagen en rigtig god start, siger arrangørerne.

Holmen Hustlers kigger forbi igen senere på dagen kl. 15. De har lovet at spille flere af deres sange.