Holev: Byd på bedstemors kaffestel

Holev: Står du lige og mangler seks nye drikkeglas, en haverive eller en lænestol. Hvis ja, så skal du måske lægge vejen forbi Holev søndag den 31. marts.

Den dag er Holev Forsamlingshus´ Støtteforening arrangører af et stort loppemarked, hvor lokale har kunnet købe sig ind på en stand. Og der skulle blive nok at komme efter, da alle stande er solgt.

Skulle man blive tørstig af at støve rundt mellem de mange sager, der faldbydes ved standene, så sørger støtteforeningen for, at man kan købe sig en tår at drikke, og eventuelt også lidt at tygge på. Og hvis der ikke er spænding nok i at forsøge at gøre et kup, så kan man desuden deltage i et lotteri./ström