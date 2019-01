Kerteminde: Fyns Politi har vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale mod hofjægermester Rudof Iuel for at have slået en cykelrytter.

- Anklagemyndigheden har vurderet sagen og finder ikke, der er grundlag for tiltalerejsning i sagen, skriver Fyns Politi i en mail.

Rudolf Iuel blev tilbage i september anmeldt til politiet af motionscykelrytteren Bent Salomonsen fra Munkebo, der beskyldte Rudolf Iuel for at have slået ham med en hundesnor under en cykeltur i skovene ved Lundsgaard Gods. De to mødte hinanden i skoven, hvor Bent Salomonsen efter Rudolf Iuels vurdering kørte for stærkt.

Hofjægermesteren har dog hele tiden afvist at have slået Bent Salomonsen. Og den forklaring bakkes op af Rudolf Iuels hustru, der overværede optrinnet i skoven.

- Udfaldet af sagen er, som det burde være, konstaterer Rudolf Iuel, der kalder politiets afgørelse for rimelig, men ellers ikke har yderligere kommentarer til sagen.